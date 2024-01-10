"حصل على حقه لأنه في ريال مدريد".. لاعب فالنسيا يتهم رابطة الليجا بالكيل بمكيالين

في حالتي.. دفنوا الحقيقة حتى لا يعطوا صورة سيئة

يرى الفرنسي مختار دياخابي، مدافع فالنسيا، أنه لم يحصل على حقه بعد تعرضه لهجمات عنصرية، مثلما حدث مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وكان فينيسيوس قد تعرض لهجوم عنصري قوي من جماهير فالنسيا خلال مباراة الفريقين، الأمر الذي وصل إلى حدوث اشتباك بين لاعبي الفريقين وتم طرد البرازيلي على إثرها، لكن تم إيقاف هؤلاء المشجعين لاحقًا مدى الحياة.

ورغم أنه لم يلعب هذه المباراة، لكن دياخابي أعلن دعمه لفينيسيوس، نظرًا لأنه تعرض لإساءات عنصرية مزعومة قبل 3 سنوات من لاعب قادش آنذاك خوان كالا.

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وقال دياخابي في تصريحات لصحيفة "ماركا": "أتفهم الرأي السائد بأن فينيسيوس لاعب مستفز، لكن ذلك ليس مبررًا على الإطلاق للهتافات العنصرية ضده. (فيني) استفزازي، لكن هناك حدود وإذا تصرف شخص ما بهذه الطريقة في الملعب لا يعني أنني سأسمح لنفسي وللآخرين بتشويه سمعة عرقه".

ويرى دياخابي أن رابطة الليجا، كانت تكيل بمكيالين خلال رد فعلها على أزمته مقارنة بما حديث مع فينيسيوس، قائلًا: "عندما حدثت قصتي، لم يفعل الدوري الإسباني ما هو ضروري، ولكن عندما حدث نفس الأمر تقريبًا لفينيسيوس، تحركوا وعاقبوا المشجعين".

وأضاف: "في ريال مدريد لديهم مكانة أكبر، وهذا هو المكان الذي سيقومون فيه بالتحقيق أكثر. حيث تحركت رابطة الليجا، لكن في حالتي، لقد حاولوا إخفاء مشكلتي ولم يحلوها، لقد حاولوا دفنها، حتى لا يعطوا صورة سيئة عن أنفسهم".