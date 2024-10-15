"حصلت على فرصة للحياة" .. بوجبا يتهكم على دعوة إيفرا لعودته إلى فرنسا ويعلن خطوته المقبلة

نجم يوفنتوس يكسر حاجز الصمت

كسر النجم الفرنسي بول بوجبا، حاجز الصمت بشأن مستقبله وألمح إلى خطوته المقبلة مع اقتراب عودته من الإيقاف لمدة 18 شهرًا، بسبب المنشطات.

وكان لاعب خط الوسط الفرنسي تم تخفيض قرار حظره الأولي لمدة 4 سنوات بعد ثبوت إيجابية عينته للمنشطات، إلى 18 شهرًا فقط من قبل محكمة التحكيم الرياضية.

قرار تخفيف الحظر، يعني أن بوجبا يمكنه استئناف التدريب مع يوفنتوس في يناير وسيكون قادرًا على لعب أول مباراة رسمية له اعتبارًا من مارس 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وربطت عدة تقارير صحفية، بين بوجبا ونادي مارسيليا الفرنسي، حيث زعم النجم الفرنسي باتريس إيفرا، بأنه سيتصل بالمدير الرياضي للنادي مهدي بن عطية، لإقناعه بإبرام الصفقة.

وعلق بوجبا على هذه التقارير في تصريحات لصحيفة "ليكيب": "إمكانية اللعب في الدوري الفرنسي؟ أضحك لأن إيفرا قال ذلك مازحا. ما زلت مرتبطًا بعقد لذا هذا غير معقول".

وأضاف: "أنا لاعب محترف في نادٍ كبير بحجم يوفنتوس، أفكر فقط في العودة والخروج من هذا الموقف.. بالطبع، لا تعرف أبدًا ما سيحدث غدًا، لذا لا أقل أبدًا لا".

وعن تخفيض عقوبة إيقافه، أضاف بوجبا: "كنت سعيدًا حقًا. لم أفعل أي شيء، لماذا يمنحوني 4 سنوات؟ سأتمكن من العودة إلى القيام بأكثر شيء أحبه، الأمر أشبه بمنحي فرصة أخرى للحياة".

وختم بوجبا: "لقد أعيد لي شيء ما سُلب مني.. أشعر أن شهر مارس سيأتي غدًا، لا أطيق الانتظار".