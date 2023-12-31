حصريا على X .. مفاجأة سعيدة من هالاند في رأس السنة!

اختص إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، متابعيه من رواد موقع التواصل الاجتماعي (X) بمفاجأة سعيدة بمناسبة رأس السنة.

وقال هالاند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي: "لدي مفاجأة لكم.. فقط اضغط على الهاشتاج الخاص بي #haaland للتحقق من ذلك، حصريًا على X.. سنة جديدة سعيدة للجميع".

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وبمجرد الضغط على #haaland يظهر لك احتفالا من اللاعب النرويجي، حيث تظهر عشرات المجسمات له، ومكتوب عليها 2024، بمناسبة حلول العام الجديد.

ويبدو أن لفتة هالاند قد نالت استحسان كثير من رواد “X”، الذين رأوا أنها "مفاجأة جيدة".

ويغيب هالاند منذ 3 أسابيع عن مباريات مانشستر سيتي، منذ مواجهة أستون فيلا ضمن الجولة 15 بالدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأنه يحتل صدارة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا.