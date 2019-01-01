حسن سهيل : المنتخب الإماراتي أضاع مباراة تايلاند وقادرون على التعويض أمام فيتنام

عدم استغلال الفرص التي أتيحت خلال المباراة

ماجد جزر

أكد حسن سهيل المشرف العام على المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم على قدرة الأبيض التعافي من الهزيمة التي تعرض لها أمام منتخب تايلاند.

وسقط الأبيض الإماراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كاس العالم 2022، كأس آسيا 2023.

وبرر سهيل الخسارة بعدم الظهور بالصورة المطلوبة من بعض اللاعبين، كذلك عدم استغلال الفرص التي أتيحت خلال المباراة.

وأضاف سهيل إنه على الرغم من ذلك كان في الإمكان الخروج بنتيجة إيجابية ولو بالتعادل بعد ان سنحت الظروف لذلك خلال الشوط الثاني.

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وحول المباراة المُقبلة أمام فيتنام في هانوي، أكد سهل إنه على الرغم من قوة المباراة وصعوبتها، حيث سيقوم الجهاز الفني بالعمل بشكل قوي خلال الفترة المقبلة على تدارك السلبيات التي ظهرت خلال لقاء تايلاند وحسن الاستعداد للقاء المقبل يوم 14 نوفمبر.