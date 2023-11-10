حسن خليفة بعد إبداع الاتحاد أمام أبها: لعبت بنفس طريقة نونو سانتو.. ولكن!

تصريحات حسن خليفة بعد إبداع الاتحاد أمام أبها

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فاجأ حسن خليفة، المدير الفني المؤقت لنادي الاتحاد السعودي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الفوز الرائع أمام أبها، مساء اليوم الجمعة.

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الاتحاد فاز (4-2) على أبها، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وقدّم خليفة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، الشكر إلى البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني "المقال" من العميد الاتحادي.

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وقال المدرب المؤقت: "لم أغير كثيرًا في طريقة لعب سانتو أمام أبها؛ ولكن.. عودة النجوم المصابين، ساعدتنا في الظهور بشكل رائع".

وكشف حسن خليفة، على أنه عمل على الجانبين الذهني والنفسي، مع نجوم الفريق الاتحادي؛ وذلك بعد إقالة المدرب البرتغالي، أكثر من الفنيات.

وعن اعتماده على المواهب الشابة أمام أبها؛ مثل مروان الصحفي وفرحة الشمراني، شدد خليفة على أنه يعمل في نادي الاتحاد، منذ 4 سنوات تقريبًا، ويعرف إمكانيات جميع لاعبي الفئات السنية.

جدير بالذكر أن الاتحاد، ارتقى إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 24 نقطة، بعد الفوز على أبها.

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