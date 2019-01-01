حسن الهيدوس: السد حقق المطلوب أمام فريق عنيد

نجم السد يتحدث بعد الفوز على باختاكور

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال حسن الهيدوس نجم السد القطري أن فريقه حقق المطلوب أمام فريق عنيد هو باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

وكان بطل قطر قد هزم ضيفه الأوزبكي بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل بغداد بونجاح هدف الفوز الثمين قبل نهاية الوقت الأصلي بـ3 دقائق، ليعتلي السد الصدارة بـ7 نقاط.

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ونقل الموقع الرسمي للسد عن اللاعب القطري قوله "لعبنا مباراة كبيرة للغاية أمام فريق عنيد لديه إمكانيات جيدة، وقد قاتل لاعبوه منذ بداية المباراة حتى نهايتها".

أضاف "لم نيأس أبدًا ولعبنا على الفوز حتى تمكنا من تسجيل هدف قاتل في الدقائق الاخيرة لنحسم المباراة لصالحنا".

أتم "حققنا هدفنا في هذه الجولة، فالفوز كان مهمًا جدًا لاعتلاء صدارة المجموعة، وقد حققنا المطلوب وخرجنا من المباراة بالنقاط الثلاثة، الفوز سيكون بمثابة دافع معنوي مهم جدًا لنا لمواصلة الأداء الجيد والانتصارات".

يُذكر أن السد سيلتقي أهلي جدة في الجولة القادمة، ويتواجد الفريق السعودي ثانيًا في المجموعة بـ6 نقاط، يليه باختاكور بـ5 نقاط ثم بيرسبوليس بـ4.