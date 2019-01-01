فيريرا: انتصار السد صعب ومستحق، لكن التأهل لم يُحسم بعد

مدرب السد يتحدث عقب الفوز على باختاكور

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى جوزفالدو فيريرا المدير الفني للسد القطري رضاه عن انتصار فريقه على باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ورفع بطل قطر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي السعودي الذي سيلتقيه في الجولة القادمة، فيما يمتلك باختاكور 5 نقاط في المركز الثالث وأخيرًا يتواجد بيرسبوليس رابعًا بـ4 نقاط.

وأوضح فيريرا أنه توقع مباراة صعبة لقوة المنافس، كما أشاد بالروح القتالية للاعبيه وإصرارهم على التسجيل حتى الدقائق الأخيرة، مضيفًا حسب الموقع الرسمي للنادي "اللقاء لم يكن كما تمنيناه، لكننا لعبنا بهويتنا وحاولنا خلق الفرص حتى تمكنا من التسجيل والفوز بجدارة".

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2019

"تحسنا في الشوط الثاني كثيرًا، دافعنا بقوة وهاجمنا وصنعنا عدة محاولات حتى وصل الهدف المنشود، نحن نقاتل لآخر دقيقة وتأخر هدف الفوز حدث قبل ذلك، فقد حققنا الفوز على بيرسبوليس في الوقت بدل الضائع واليوم سجل بغداد بونجاح الهدف في الدقيقة 87".

أتم المدرب البرتغالي مؤكدًا على صعوبة المنافسة على التأهل للدور القادم لقوة المجموعة ووجود حظوظ لجميع الفرق، موضحًا أن انتصار السد في المباراة القادمة على الأهلي يُعزز كثيرًا فرص تأهله.