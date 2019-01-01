حسنية أكادير يقدم شكوى ضد حكم مواجهته أمام الزمالك

الفريق المغربي يرى أن الحكم أثر على نتيجة المباراة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثارت قرارات طاقم التحكيم الأنجولي بقيادة هيلدر دي كارفاليو، الذي أدار مواجهة الزمالك أمام حسنية أكادير المغربي، استياء مجلس إدارة النادي المغربي، متهمين إياه بالتأثير على نتيجة اللقاء.

المباراة انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف وحيد، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

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وشهدت المباراة لقطة جدلية كبيرة بعدما رفض الحكم احتساب هدف لحسنية أكادير في الدقيقة 84، حيث أكد لاعبو الفريق المغربي تخطي الكرة خط المرمى، في الوقت الذي أشار حكم الراية بعدم تخطي الكرة للمرمى بكامل هيأتها.

صحيفة "المنتخب" المغربية أوضحت أن إدارة النادي المغربي قدمت شكوى إلى الاتحاد الأفريقي "كاف" ضد الحكم، حيث رأت أن هدفها مشروعًا، بجانب تغاضيه عن طرد مدافع الأبيض للخشونة المتعمدة.

يذكر أن الحكم كذلك أغلى هدفًا ثانيًا للأبيض، سجله إبراهيم حسن، بداعي ملامسة الكرة ليده قبل تسديد الكرة.

الزمالك تأهل بعدما خرج من لقاء الذهاب بالمغرب بتعادل سلبي دون أهداف، لينتظر الفائز من مواجهة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها في 22 من الشهر الجاري.