حسم موقف مبابي .. تسريبات تكشف تشكيل فرنسا بالكامل أمام هولندا!

تشواميني يستعد للعودة

قبل ساعات على انطلاق قمة هولندا وفرنسا مساء اليوم، الجمعة، في الجولة الثانية ليورو 2024، ظهرت بعض التسريبات من معسكر الديوك حول تشكيل المدرب ديدييه ديشان.

السؤال الأهم والأبرز، والذي يبحث الجميع عن إجابته، يتمثل في جاهزية كيليان مبابي بعد تعرضه لكسر عنيف في الأنف خلال مواجهة النمسا، جعله يظهر في التدريبات بقناع لحماية وجهه.

شبكة "RMC" قالت إن مبابي سيبقى على مقاعد البدلاء ولن يلعب كأساسي، وذلك لرغبة ديشان في عدم المجازفة به حتى لا تتفاقم إصابته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي سياق متصل أصبح من حكم المؤكد عودة أوريليان تشواميني لاعب ريال مدريد إلى التشكيل الأساسي بخط الوسط، ولكن ليس على حساب نجولو كانتي أو أدريان رابيو.

ومن المتوقع أن يلعب رابيو كلاعب وسط أيسر، في دور مشابه للذي قدمه بليز ماتويدي مع الديوك في كأس العالم 2018، حيث كان أحد أهم العناصر التي ساعدت الفريق على اقتناص اللقب.

وجاء التشكيل المتوقع من إذاعة "RMC" كالتالي:مايك ماينان، جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، تيو هيرنانديز، عثمان ديمبيلي، نجولو كانتي، تشواميني، رابيو، ماركوس تورام وأنطوان جريزمان.

جدير بالذكر أن فرنسا تحتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة باليورو، وذلك بفارق الأهداف عن هولندا التي تحتل الصدارة بـ3 نقاط، بينما يأتي كل من بولندا والنمسا في المركزين الثالث والرابع.