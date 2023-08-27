حسم مستقبله؟ تاليسكا يُوجه رسالة لجمهور النصر عبر إنستجرام

مستقبل البرازيلي محاط بالكثير من الغموض

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مازال مستقبل أندرسون تاليسكا مع النصر محاطًا بالكثير من الغموض، خاصة بعد تألق أوتافيو خلال المباراة الأخيرة أمام الفتح والتي غاب عنها اللاعب البرازيلي للإصابة.

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تألق الوافد الجديد دفع العديد من الإعلاميين والجماهير للمطالبة بالتخلي عن تاليسكا وضم أجنبي جديد بدلًا منه في الوسط أو الدفاع، وزاد من البنزين على النار تحدث العديد من المصادر التركية عن اجتماع بين اللاعب وممثلين عن نادي جلطة سراي التركي للحديث عن انتقال محتمل.

تاليسكا لم يُعلق أبدًا على تلك الأخبار، لكنه نشر اليوم الأحد مقطع فيديو قصير عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام بدا وكأنه رسالة موجهة من جانبه لجماهير النصر حول مستقبله.

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مقطع الفيديو حمل احتفال اللاعب بأحد أهدافه مع الفريق وخلاله يُشير إلى شعار النادي ورغبته بالبقاء معه، ليقطع بذلك الشك باليقين حول مستقبله.

يُشار إلى أن تاليسكا انضم للنصر صيف 2021 بعدما كان قريبًا جدًا من الهلال، ويرتبط مع النادي بعقد يمتد حتى 2026.

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