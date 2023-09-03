نجم ليفربول يكشف قرار صلاح بشأن مستقبله مع "الريدز"..

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يبدو أن نجوم نادي ليفربول الإنجليزي يثقون في استمرار المصري محمد صلاح مع الفريق، وسط تكهنات عن احتمالية انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية 2023 في دوري روشن.

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المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول كان واحدًا من بين نجوم "الريدز" خلال الفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" عصر الأحد لحساب الجولة الرابعة من منافسات موسم 2023-2024 في الدوري الإنجليزي.

سوبوسلاي أعطى إشارة واضحة إلى استمرار صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي، حيث قال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بعد المباراة: "أنت تعلم أن هذه هي كرة القدم، الجميع يتحدثون، لكن نحن سعداء جدًا ببقائه".

وأضاف: "نحن بالطبع نتحدث مع بعضنا البعض، وهو يريد البقاء، يريد أن يكون هنا وأن يكون معنا، نحن سعداء حقًا، لأننا نحتاج إلى أشخاص مثله في الفريق".

صلاح سجل هدف ليفربول الثالث في فوز "الريدز" على أستون فيلا، بعدما افتتح سوبوسلاي التسجيل بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاق صافرة البداية، وأضاف ماتي كاش مدافع أستون فيلا هدفًا بالخطأ في مرماه.

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يذكر أن ليفربول يسير بطريقة مثالية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما تمكن من جمع 10 نقاط في أول أربع مباريات، ويأمل جماهير "الريدز" في استمرار "الملك المصري" لمساعدة الفريق للحصول مرة أخرى على الألقاب خلال موسم 2023-2024.

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