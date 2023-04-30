حسم الهلال الصفقة؟ ليونيل ميسي يتغزل في السعودية

أحمد رفعت
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Lionel Messi PSG 2022-23Getty
ليونيل ميسيانتقالاتالهلالدوري روشن السعودي

هل نرى ميسي قريبًا بقميص الهلال؟

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تنتظر جماهير نادي الهلال بشغف تعاقد ناديها مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية، فهل حسم الزعيم الصفقة؟

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ونشر ميسي عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورة لنخيل الأحساء، وتغزل في الطبيعة الخضراء في المملكة العربية السعودية، حيث لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا.

وعلق ميسي على الصورة قائلًا: "من كان يعتقد أن السعودية لديها الكثير من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما استطعت أن أفعل ذلك".

ويتواجد ميسي في المملكة خلال الوقت الحالي، ضمن الحملة الدعائية لسياحة المملكة العربية السعودية، تحت إشراف وزارة السياحة.

ولكن يربط البعض بين تواجد ميسي في المملكة، ومفاوضات نادي الهلال معه من أجل ضمه لصفوف الزعيم، فهل ينجح مسؤوليه في استغلال تواجده لحسم الصفقة؟

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