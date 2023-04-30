حسم الهلال الصفقة؟ ليونيل ميسي يتغزل في السعودية

هل نرى ميسي قريبًا بقميص الهلال؟

shahid

تنتظر جماهير نادي الهلال بشغف تعاقد ناديها مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية، فهل حسم الزعيم الصفقة؟

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ونشر ميسي عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورة لنخيل الأحساء، وتغزل في الطبيعة الخضراء في المملكة العربية السعودية، حيث لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا.

وعلق ميسي على الصورة قائلًا: "من كان يعتقد أن السعودية لديها الكثير من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما استطعت أن أفعل ذلك".

ويتواجد ميسي في المملكة خلال الوقت الحالي، ضمن الحملة الدعائية لسياحة المملكة العربية السعودية، تحت إشراف وزارة السياحة.

ولكن يربط البعض بين تواجد ميسي في المملكة، ومفاوضات نادي الهلال معه من أجل ضمه لصفوف الزعيم، فهل ينجح مسؤوليه في استغلال تواجده لحسم الصفقة؟

Shahid