حسم الهلال الصفقة؟ ليونيل ميسي يتغزل في السعودية

تنتظر جماهير نادي الهلال بشغف تعاقد ناديها مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية، فهل حسم الزعيم الصفقة؟
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
ونشر ميسي عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورة لنخيل الأحساء، وتغزل في الطبيعة الخضراء في المملكة العربية السعودية، حيث لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا.
وعلق ميسي على الصورة قائلًا: "من كان يعتقد أن السعودية لديها الكثير من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما استطعت أن أفعل ذلك".
ويتواجد ميسي في المملكة خلال الوقت الحالي، ضمن الحملة الدعائية لسياحة المملكة العربية السعودية، تحت إشراف وزارة السياحة.
ولكن يربط البعض بين تواجد ميسي في المملكة، ومفاوضات نادي الهلال معه من أجل ضمه لصفوف الزعيم، فهل ينجح مسؤوليه في استغلال تواجده لحسم الصفقة؟
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | عاشق محمد صلاح وبطل فيلم أسطوري .. مشاهير قرروا امتلاك أندية كرة قدم
- في حاجة لرونالدو وعقلية سالم أضاعتنا .. ردود أفعال نهائي الهلال وأوراوا!
- تشافي كان مظلومًا .. برشلونة بين الظروف القهرية والنفسية!
- عين على الحكم | هل استحق الهلال ضربة جزاء؟ وهل طرد سالم الدوسري ظالمًا؟
- عقدة الهلال ليس في أوراوا ريد .. بل رامون دياز والدليل لوشيسكو!