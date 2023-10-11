حسمها عبد الرزاق حمد الله .. خطوة مهمة في مستقبله مع الاتحاد!

عبد الرزاق حمد الله يفاجئ الاتحاد بـ"خطوة مهمة" في مستقبله

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اتخذ المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، "خطوة مهمة" في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

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حمد الله البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الاتحاد في ديسمبر من عام 2021، في صفقة انتقال حر؛ بعد فسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي رودي جاليتي، أخبر وكيل أعمال حمد الله، الإدارة الاتحادية، برغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق الأول، في أسرع وقتٍ ممكن.

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وكشف جاليتي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن المهاجم المغربي، لا يريد استكمال عقده مع العميد، والذي يمتد حتى 30 يونيو من عام 2025.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن حمد الله، يبحث في الوقت الحالي، عن خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية، في مكانٍ آخر.

جدير بالذكر أن عبد الرزاق حمد الله، سجل 43 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال 54 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في مختلف المسابقات.

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