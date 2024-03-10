حسمها خافيير تيباس .. رابطة الدوري الإسباني تكشف عن موعد الكلاسيكو

تعرف على موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

حسم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقد تكون مواجهة الكلاسيكو القادمة هي التي ستحدد بطل الدوري الإسباني الموسم الحالي، حيث ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو بعد تجديده.

وأكد تيباس خلال تصريحات لـ "Movistar" على أن المباراة ستقام في التاسعة بتوقيت إسبانيا من مساء يوم الأحد 21 أبريل المقبل.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو بعد أن يلعب برشلونة ضد نابولي ثم أتلتيكو مدريد ولاس بالماس، ثم زيارة قادش قبل العودة مرة أخرى إلى مدريد لمواجهة الريال على ملعب سانتياجو برنابيو.

بينما سيلعب ريال مدريد ضد سيلتا فيجو اليوم الأحد، ثم سيسافر بعد أسبوع إلى بامبلونا لمواجهة أوساسونا، وبعد ذلك سيستضيف الفريق الملكي أتلتيك بيلباو وبعدها سيسافر الفريق إلى مايوركا قبل استضافة برشلونة بالكلاسيكو.