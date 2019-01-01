حسب الاتحاد الفرنسي.. والدة رابيو تتسبب في استبعاده من المنتخب

بعدما عطلت رحيله إلى برشلونة.. والدة رابيو تتسبب في ابتعاده عن منتخب فرنسا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يقول اتحاد كرة القدم الفرنسي إن والدة أدريان رابيوت أفسدت فرصه في العودة إلى قائمة المنتخب الفرنسي في الوقت الحالي.

وكان أدريان رابيو قد أصبح منبوذًا في باريس سان جيرمان مؤخرًا بعد تدخلات والدته بشكل مبالغ فيه في مستقبله ومفاوضات النادي معه بخصوص تجديد عقده.

ووفقًا لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فإن عودة رابيو إلى تشكيل المنتخب باتت أمرًا بعيدًا، وذلك بعد تدخلات والدته في كل شيء يخصه.

وكان رابيو قد استبعد من تشكيل المنتخب الفرنسي الذي استدعاه المدرب ديدييه ديشامب إلى نهائيات كأس العالم الأخيرة العام الماضي والتي توج بها المنتخب الفرنسي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ مارس ٢٠١٩

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: "لقد جاءت السيدة والدة رابيو إلى مكتبي لتتحدث معي بشأن مستقبل نجلها مع المنتخب في الفترة المقبلة"

وأضاف: "لقد أخبرتها أنه لا توجد أي فرصة له للعودة بسبب رفضه ورفضها استبعاده من تشكيل المنتخب في كأس العالم والتصريحات المضادة للجميع"

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يذكر أن رابيو كان قد اقترب من الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكن والدته أيضًا هي من عطلت الصفقة بمطالبها.