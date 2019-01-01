حسام الحباسي و غازي العيادي في قائمة منتخب تونس

حسام الحباسي و غازي العيادي في قائمة منتخب تونس بقرار من آلان جيريس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قرر آلان جيريس مدرب منتخب تونس استدعاء الثنائي حسام الحباسي و غازي العيادي في لقائمة المنتخب التونسي والتي ستخوض المعسكر المقبل.

ويستعد المنتخب التونسي بمواجهتين وديتين أمام إسواتيني والجزائر وذلك في إطار التحضير لمواجهات كأس أمم أفريقيا والمقرر لها في يونيو المقبل.

وجاءت دعوة الحباسي والعيادي بعد تاكد غياب الثلاثي وهبي الخزري و الياس السخيري و ديلان برون بسبب الإصابة عن اللقائين المرتقبين للمنتخب الوطني ضد كل من اسواتيني و الجزائر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مارس ٢٠١٩

وقرر الاتحاد التونسي لكرة القدم توجيه الدعوة للاعبين اليوم الأربعاء من أجل الانضمام إلى المعسكر الخاص بالمنتخب وخوض التدريبات معه.

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وكان آلان جيريس قد تولى تدريب منتخب تونس بعد نهاية منافسات كأس العالم الأخيرة في روسيا خلفًا للمدرب نبيل معلول.