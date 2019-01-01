جورج ويا يشارك في تدريبات الجزيرة الإماراتي

نجم ميلان وموناكو السابق ورئيس دولة ليبريا الحالي جورج ويا يزور مقر تدريبات الجزيرة الإماراتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

شارك الرئيس الليبيري وأسطورة كرة القدم جورج ويا في تدريبات نادي الجزيرة الإماراتي، مستعيدًا ذكرياته حين كان لاعبًا لفخر أبو ظبي.

وكان جورج ويا قد زار تدريبات نادي الجزيرة في قصر الإمارات، ومن ثم شارك في الحصة التدريبية مستعيدًا لذكريات الماضي.

ولقي الرئيس الليبيري ونجم ميلان وموناكو السابق استقبالًا حافلًا بمجرد وصوله إلى أبو ظبي، كما تلقى نفس الاستقبال الحافل داخل نادي الجزيرة.

— نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) ٢٠ مارس ٢٠١٩

وسلم ويا على لاعبي الجزيرة قبل أن يلقي لهم كلمة صغيرة، ومن ثم تخلى عن صفته الرئاسية وعاد مرة أخرى إلى وايا الأسطورة في ملاعب كرة القدم.

وارتدى ويا طاقمه الرياضي وبدأ في مشاركة لاعبي فخر أبو ظبي في التدريبات، حيث لم تغب عنه لمسته السحرية المعتادة حتى مع مرور السنوات.

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يذكر أن ويا كان قد لعب بقميص الجزيرة الإماراتي في الفترة ما بين عامي 2001 و 2003، حيث شارك في 13 مباراة فقط سجل فيها 8 أهداف.