تقارير: البدري يتمسك بإقامة ودية لمنتخب مصر بالمحليين

المدير الفني لمنتخب مصر يطلب إقامة ودية يوم 8 نوفمبر

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

وضع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، خطته لمعسكر الفراعنة المقرر له شهر نوفمبر المقبل، قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 من نفس الشهر.

منتخب مصر سيفتتح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، بمواجهتي كينيا وجزر القمر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن البدري يرغب في التجمع مبكرًا، في ظل فترة التوقف الدوري المصري، بسبب إقامة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي ستقام في مصر.

البدري قرر أن يكون المعسكر يوم 4 نوفمبر بدلًا من 11 من نفس الشهر، مع بدء الأجندة الدولية، خوفًا من ضيق الوقت قبل لقاء كينيا.

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المدير الفني لمنتخب مصر تمسك بخوض مباراة ودية يوم 8 نوفمبر، باللاعبين المحليين دون المحترفين، وذلك لتجهيزهم، خاصة وأنهم يمثلون القوام الأكبر للمنتخب.

اتحاد الكرة المصري سيتواصل خلال الأيام المقبلة مع بعض المنتخبات الإفريقية، لخوض مباراة ودية في الموعد الذي حدده حسام البدري.

حسام البدري قاد منتخب مصر لتحقيق الفوز على نظيره بوتسوانا بهدف دون رد وديًا، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الإثنين الماضي على ملعب برج العرب.