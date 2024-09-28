"حريق مفاجئ" يهدد بتأجيل مباراة جنوى ويوفنتوس في الدوري الإيطالي!

أزمة كبرى تواجه مباراة جنوى ويوفنتوس..

تواجه مباراة جنوى ضد يوفنتوس، المقررة مساء اليوم (السبت)، على ملعب لويجي فيراريس، أزمة كبرى قد تتسبب في تأجيل اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وذكرت قنوات أبوظبي الرياضية، أن هناك احتمالية لتأجيل مباراة جنوى ويوفنتوس، بسبب وقوع حريق في غرفة الـVAR، علمًا بأنه تقرر إقامة اللقاء بدون حضور جماهيري.

وأصدر نادي جنوى، بيانًا، الجمعة، يفيد بأن مباراته أمام يوفنتوس، ستقام في غياب الجماهير، بسبب أعمال شغب جماهيرية، وقعت في مباراة الفريق أمام سامبدوريا، في كأس إيطاليا، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 50 شخصًا، بينهم العديد من رجال الشرطة.

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وفي حالة عدم معالجة غرفة الفيديو، فإنه سيتم تأجيل اللقاء، وفق قوانين الاتحاد الدولي (فيفا)، والتي تستلزم عمل غرفة الـ(فار) من أجل إقامة المباريات.

وعلى خلفية أزمة اشتباكات جماهير جنوى وسامبدوريا، في اللقاء الذي شهد فوز الأخير بركلات الترجيح، قررت رابطة الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى - توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو على كلا الفريقين.