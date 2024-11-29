"من يدعمه مثل الذبابة " .. مشجع غاضب يعلن العصيان على مبابي ويحرق قميصه

الهجوم مستمر على النجم الفرنسي

استمرارًا للحملة العنيفة التي يتعرض لها كيليان مبابي هذا الموسم، قرر أحد مشجعي ريال مدريد القيام بحرق قميصه بعدما اتهمه بخذلانه هذا الموسم.

مبابي يعاني بشدة هذا الموسم خاصة في المواجهات أمام الكبار، حيث كان مصدرًا للسخرية في الكلاسيكو الذي خسره ريال 4/0 أمام برشلونة، وأهدر ركلة جزاء في الخسارة الأخيرة أمام ليفربول 2/0 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، مما ساهم في زيادة حدة الهجوم ضده.

وهو ما دفع أحد المشجعين لنشر مقطع فيديو له وهو يحرق قميص مبابي، معلنًا توقفه عن دعمه له، بسبب سلسلة المستويات السيئة التي يقدمها منذ قدومه للفريق الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلق المشجع على الفيديو قائلًا:"انتهت آمالي ودعمي لكيليان مبابي".

وأضاف:"سأفترض أي أي شخص يدعمه الآن يتمتع بذكاء ذبابة منزل".

يذكر أن المهاجم الدولي الفرنسي نجح في تسجيل 9 أهداف وصنع هدفين في 18 مباراة لها مع ريال بكل البطولات حتى الآن.