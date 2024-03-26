حرق دمية حكم.. "قضية نيجريرا" تطغى على احتفالات الأعياد في إسبانيا!

ماذا يحدث في بلدية فاليسيكو؟

تطغى قضية الفساد التحكيمي المتعلقة بشبهات تلقي إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني، رشوة من مسؤولي برشلونة خلال فترة عمله، على احتفالات عيد الفصح في إسبانيا.

وحسب "tiempodecanarias" فإن شباب بلدية فاليسيكو في جران كناريا سيحرقون "دمية حكم"، اعتراضًا على ما يعتبرونه "فساد كرة القدم الإسبانية"، في ظل أصداء "قضية نيجريرا".

يذكر أن برشلونة يواجه اتهامات بمنح أموال سرية إلى الحكام، من خلال تمويل شركة لإنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الليجا، من أجل التلاعب بنتائج المباريات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت وثيقة نشرتها شبكة "OKDIARIO"، أن نيجريرا كان أحد المسؤولين عن تقييم الحكام في المباريات التي يتم تعيينهم لإدارتها، وتم استخدام هذه التقييمات لتحديد من في نهاية الموسم سيتم ترقيته أو هبوطه أو حتى يصبح حكامًا دوليًا.

وتدور شكوك القاضي الذي يحقق في القضية، خواكين أجيري، حول نظام ترقية وهبوط الحكام، بالنظر إلى "التأثير المباشر أو غير المباشر المحتمل" الذي يمكن أن يمارسه نيجريرا على الحكام وفقًا للمدفوعات التي دفعها له برشلونة، والذي قد يشكل "تلاعب في نتائج المباريات".

وأقر القاضي أجيري أن برشلونة كان يدفع لنيجريرا لمدة 17 عامًا، وقاموا بزيادة المبالغ بشكل تدريجي، حيث ذكر في إحدى كتاباته: "من المفترض بالمنطق البحت أن نادي برشلونة لن يدفع لنائب الرئيس نيجريرا حوالي 7 ملايين يورو منذ عام 2001 إذا لم يستفد منه ذلك".