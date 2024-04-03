حرب مباشرة مع رئيس الدولة .. إيتو يتوعد حكومة الكاميرون بعقوبات قاسية من الفيفا!

الإطاحة بسونج تشعل معارك عرين الأسود

تصاعدت حدة المعركة بين صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم و نارسيس مويل كومبي وزير الرياضة في بلاده، بسبب أزمة المدير الفني الجديد لمنتخب الأسود غير المروضة.

واندلع الصراع بين الجبهتين، أمس الثلاثاء، بإعلان وزير الرياضة الكاميروني بناء على أوامر من رئيس البلاد بول بيا، تعيين البلجيكي مارك برايس مدربًا للمنتخب الأول، دون الرجوع إلى إيتو الذي فوجئ بالخبر عبر وسائل الإعلام.

وأصدر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بيانًا شرسًا ضد ضد تعيين برايس في قيادة عرين الأسود، خلفًا للمدير الفني السابق ريجوبير سونج والذي رحل عن تدريب منتخب بلاده بعد وداع بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة من الدور ثمن النهائي.

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وأضاف البيان أن "الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تتعارض مباشرة مع المرسوم الذي يحدد تنظيم وتشغيل الفرق الوطنية لكرة القدم، ما يقوض سلطة الاتحاد وعملياته".

ووصف نجم برشلونة وتشيلسي السابق، قرار وزارة الرياضة الكاميرونية بتعيين برايس مدربًا للأسود على خلاف رغبة اتحاد الكرة في البلد الواقع غرب أفريقيا، بأنه قرار أحادي، مشيرًا إلى أنه سيعلن دون تأخير عن رد الفعل الذي ينوي القيام به.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قادر على معاقبة دولة الكاميرون، حيث تحظر قوانين "الفيفا" التدخل السياسي في منظمات كرة القدم.