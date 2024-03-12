"حذرهم لكن لم ينتبه أحد!" .. نجم العين السابق: مقارنة خالد عيسى بحارس النصر ظالمة!

حارس مرمى العين قاد فريقه لإقصاء النصر من دوري أبطال آسيا

دافع حميد فاخر، نجم العين السابق، بضراوة عن خالد عيسى حارس مرمى الفريق رغم أخطائه القاتلة خلال مواجهة النصر مساء أمس في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الحارس المخضرم يتحمل جزءًا كبيرًا جدًا من مسؤولية 3 أهداف من الأربعة التي دخلت مرماه في اللقاء الذي انتهى في وقتيه الأصلي والإضافي بفوز النصر 4-3 وبتأهل العين لنصف النهائي عبر ركلات الجزاء الترجيحية.

فاخر وفي إطار رده على أحمد حسام ميدو خلال حلقة أمس من برنامج "دورينا غير" دافع عن عيسى وبرر له أخطاءه خلال المباراة، مشيدًا بدوره في ركلات الترجيح وتصديه لركلة جزاء مارسيلو بروزوفيتش، وقد رفض تمامًا مقارنته بحارس مرمى النصر راغد النجار الذي أخطأ بسذاجة في هدف العين الثالث.

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النجم الإماراتي السابق أكد ثقة لاعبي العين في عيسى خلال ركلات الترجيح لتميزه فيها، مشيرًا إلى أن الحارس حذر النصر خلال لقاء الوحدة الأخير في كأس الإمارات بتصديه لـ4 ركلات جزاء لكن لم ينتبه أحد في النادي السعودي.

وأضاف "هدوء لاعبي العين في ركلات الترجيح مصدره الاطمئنان والثقة المطلقة بخالد عيسى، الحارس تصدى لـ4 ركلات ترجيح في المباراة الأخيرة ليؤهل العين للنهائي أمام الوحدة، اللاعبون يعلمون تمامًا أن عيسى سيتصدى لركلة جزاء ولذا ما كان عليهم سوى التسجيل فقط. الحارس حذر النصر خلال المباراة الماضية لكن لم ينتبه أحد، مقارنته براغد النجار حارس النصر ظالمة تمامًا وأخطاء اللاعب مصدرها الإرهاق الذهني خاصة أن عُمره ليس صغيرًا".