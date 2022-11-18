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حذاء من العصر الحجري يزين أقدام ساكا وستيرلينج في المونديال!

هيثم محمد
9:16 ص غرينتش+2 18‏/11‏/2022
New Balance x Stone Island collab Sterling
ستيرلينج الوجه الدعائي

أعلنت شركة NB الرياضية عن الحذاء الجديد لها، والذي سيرتديه النجم رحيم ستيرلينج ومواطنه بوكايو ساكا في كأس العالم.

التصميم ليس فقط للحذاء، ولكن لطقم ملابس كامل، وكان الظهور الأول له في عالم الموسيقى عبر المطرب ديف بأحد حفلاته أكتوبر الماضي.

وقالت الشركة المصممة إنها بالتعاون مع "Stone Island" صممت الأزياء والحذاء الجديد، واختارت ستيرلينج وساكا ليكونا الوجه الدعائي له في المونديال.

ويعتمد الحذاء في تصميمه على شكل مستوحى من التراث الخاص بشركة "Stone Island" وأصولها بحسب التقرير، ومن هنا شكله الذي يوحي بأنه قديم.

وسيكون الظهور الأول لستيرلينج بالمونديال الإثنين المقبل على الأرجح عندما تبدأ إنجلترا مشوارها بالمجموعة الثانية بمقابلة إيران.

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