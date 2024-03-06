محاولاته لم تنجح بعد!

SHAHIDيواجه برشلونة صيفًا مهمًا، حيث يحاول معالجة مشاكله المالية، دون تهديد قدرته على المنافسة، لكن لا يبدو الأمر بسيطًا هذه المرة.

وشوهد وكيل اللاعبين البرتغالي الكبير جورج مينديش يتناول الغداء في برشلونة أمس الثلاثاء مع مسؤولي النادي الكتالوني، لكنه لم يكشف عن سبب رحلته عند سؤاله.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن





الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب برنامج " BarCanaletes" الإذاعي، فإن "أحد الموضوعات التي ناقشها مينديش كانت العروض السعودية للثنائي جواو فيليكس (معار من أتلتيكو مدريد) ورافينيا، لكن محاولاته باءت حتى الآن بالفشل".

وسبق وأعلن فرينكي دي يونج ورونالد أراوخو أنهما لا يريدان مغادرة النادي هذا الصيف، وهو ما أوضحه روبرت ليفاندوفسكي وأندرياس كريستنسن أيضًا.

وتبلغ الفجوة بين فاتورة الأجور في برشلونة والحد الأقصى للرواتب 130 مليون يورو هذا الصيف، وإذا لم يتمكنوا من جمع أموال كافية أو تحقيق المزيد من المدخرات، فإن ذلك يهدد بعواقب وخيمة.

فبالإضافة إلى الحاجة لجلب لاعبين جدد، لا يزال فيتور روكي وجافي وإنيجو مارتينيز بحاجة إلى التسجيل من أجل المشاركة في الموسم المقبل.

SHAHID