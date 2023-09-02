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حدد شرطين للموافقة .. مهاجم بايرن ميونخ ينتظر عرضًا من الدوري السعودي

تامر أبو سيدو
Kingsley Coman celebrates Bayern Munich 2022-23Getty
انتقالاتدوري روشن السعوديبايرن ميونخإريك شوبو موتينغ

الدوري السعودي أصبح هدفًا لعديد اللاعبين

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أصبح دوري روشن السعودي هدفًا لعديد اللاعبين حول العالم، وآخرهم مهاجم بايرن ميونخ إريك ماكسيم تشوبو موتينج، وذلك رغم إغلاق سوق الانتقالات في أوروبا.

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الصحفي كيري هاو أفاد أن المهاجم الكاميروني ينتظر عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي، خاصة أن سوق الانتقالات في السعودية لن يُغلق قبل السابع من سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن اللاعب حدد شرطين لقبول العرض.

الشرط الأول هو منحه عقدًا يمتد لموسمين قادمين، خاصة أن عقده الحالي مع بايرن ميونخ ينتهي الصيف القادم، فيما الثاني هو زيادة راتبه بشكل ملحوظ عن الذي يتقاضاه حاليًا.

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وأتم هاو حديثه بالإشارة إلى أن اكتفائه بدور البديل في بافاريا هو الدافع الأهم لدى تشوبو موتينج للتفكير في الرحيل إلى السعودية.

يُشار إلى أن عديد نجوم العالم انتقلوا للعب في الدوري السعودي هذا الصيف، وعلى رأسهم كريم بنزيما ونيمار وألكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيش ومارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 96371كريم بنزيما
  • 10304خاليدو كوليبالي
  • 18715روبرتو فيرمينو
  • 8382نجولو كانتي
  • 21725مارسيلو بروزوفيتش
  • 44380صفقة أخرى
199877 الأصوات

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