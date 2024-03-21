حددت البديل .. شركة النصر تتخذ قرارها في استقالة مسلي آل معمر

رئيس النصر تقدم باستقالته والرد وصل

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اتخذت إدارة شركة النصر قرارها بشأن استقالة رئيسها ومؤسسة النصر غير الربحية، مسلي آل معمر، وكذلك وعبد العزيز العمران عضو المؤسسة والشركة معًا.

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وكان الصحفي علي العنزي قد كشف عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن مسلي آل معمر قرر الاستقالة من منصبه بنادي النصر.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن شركة النصر قررت تأجيل قبول الاستقالة، حيث تبذل جهدًا في محاولة إقناع آل معمر بالتراجع وإتمام فترته الرئاسية التي تنتهي بعد شهرين، وكذلك يسعى المسؤولون في النادي لإقناع العضو الذهبي خالد بن فهد في العدول عن قراره الابتعاد عن الرياضة.

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شركة النصر أعدت الخطة البديلة وهي إصرار آل معمر على الاستقالة، إذ حددت بديله الذي سيستلم منصبه حتى إقامة الانتخابات الجديدة بعد شهرين من الآن.

وأوضحت الصحيفة أنه تم الاستقرار على تعيين نائب رئيس الشركة، رائد إسماعيلي، رئاسة النادي حتى موعد انتخابات المؤسسة غير الربحية.

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