حدث نادر في ملاعب كرة القدم ينتظر ختام الدوري السعودي

الفيصلي والهلال .. بطل الكأس والدوري وجهًا لوجه في ختام الدوري السعودي

حدث نادر سيشهده لقاء الهلال أمام الفيصلي في الجولة 30 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تتويج عنابي سدير بكأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيصلي نجح في خطف لقب كأس الملك على حساب التعاون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد "الملك فهد الدولي"، حيث حسمه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وكشف فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي خلال تصريحاته لقنوات "الرياضية السعودية" عقب اللقاء، بإقامة ممر شرفي للهلال بعد حسم الزعيم لقب الدوري السعودي للمحترفين أمام التعاون أمس.

وأضاف رئيس الفيصلي أنه سيكون هناك ممر شرفي من الهلال أيضًا للفيصلي عقب تتويجهم بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعد وجود ممر شرفي "مزدوج" حدث نادر في ملاعب كرة القدم، حيث تأتي بعد مواجهة بطل الدوري والكأس في المباراة الأخيرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الفيصلي تمكن من خطف اللقب الأول له في تاريخه بكأس الملك، حيث وصل مرتين لنهائي الكأس الأولى 2018 وخسرها، ونجح في النسخة الحالية لخطف اللقب.

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