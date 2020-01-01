حدث استثنائي لثنائي مانشستر يونايتد أمام كلوب بروج

مانشستر يونايتد يعود للمباريات الأوروبية أمام كلوب بروج بعد قليل

ينتظر ثنائي مانشستر يونايتد جيسي لينجارد، وفيكتور ليندلوف مباراة فريقهما بعد قليل، لتشهد حدثاً استثنائياً للثنائي.

ويستعد مانشستر يونايتد، لمواجهة كلوب بروج البلجيكي في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وسيشارك لينجارد في مباراته رقم 200 مع الشياطين الحمر في كافة المسابقات بعد قليل، منذ تصعيده من أكاديمية الشباب بالفريق.

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لينجارد لعب من قبل مع يونايتد 199 مباراة، سجل خلالهم 31 هدفاً وصنع 19 آخرين.

وفي سياق متصل، سيشارك المدافع السويدي ليندلوف، في مباراة رقم 100 مع الشياطين الحمر منذ انضمامه في 2017.

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المدافع صاحب الـ 25 عاماً، انضم للشياطين الحمر في 2017 قادماً من بنفيكا البرتغالي مقابل 35 مليون يورو.

وشارك ليندلوف في 99 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع مثليهما.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين مانشستر يونايتد وكلوب بروج، ستكون يوم الخميس القادم، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.