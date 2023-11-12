بعد الإضاءة القوية والأمطار .. حجة جديدة من محمد الدعيع على استقباله "هدف عجيب" أمام النصر!

"أخطبوط" الهلال والمنتخب السعودي يبرر هدف غريب استقبله أمام النصر في عام 2008..

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يتعامل محمد دعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي، مع أخطاء الماضي بروح رياضية كبيرة، جعلته لا يجد أي مشكلة في استعادة ذكريات أي هدف "كوميدي" سكنت شباكه.

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أحد هذه الأهداف كان في عام 2008 أمام النصر بديربي الرياض، حيث الجولة الثامنة من الدوري المحلي، إذ انتهت المباراة لصالح الزعيم 2-1، وسجل وقتها البرازيلي إلتون جوزيه هدف العالمي الوحيد من كرة ثابتة، بدى خلاله الدعيع في وضع محرج إذ كان يبحث عن الكرة خارج الملعب، بينما هي سكنت شباكهه بالفعل.

حول هذا الهدف، يبرر الدعيع، خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير" قائلًا: "إيلتون قصير لم أراه، لا أعرف متى سدد!، فقد وقف أربعة لاعبين طوال القامة كحائط أمامي، فلم أشاهد تحركه، لم أشاهد إلا الكرة بعد خروجها حتى أنني لم أتحرك من مكاني لعدم رؤيتي للاعب".

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وأضاف: "أخبرت ناصر الجوهر بعد هذا الهدف بضرورة أن يسدد محمد الشلهوب الكرات الثابتة للهلال، فاللاعب القصير يسبب مشكلة لحارس المرمى، كريستيانو رونالدو نراه حينما ينفذ كرة ثابتة، القصير رؤيته من خلف الحائط صعب، الشلهوب سجل في جميع الحراس مثل هذه الكرة لقصر قامته".

يذكر أن الدعيع؛ الملقب بـ"الأخطبوط" نظرًا لتصدياته الرائعة وكأنه يمتلك ثمانية أذرع، سبق وأن خرج بحجج غريبة من قبل كقوة الإضاءة التي أرجع لها سبب الهزيمة التاريخية للسعودية أمام منتخب ألمانيا بثمانية أهداف في كأس العالم 2002، وهطول الأمطار الذي ادعى أنها سبب هزيمته مع الأخضر أمام البرازيلي 8-2 في كأس القارات 1999.

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