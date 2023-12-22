كلمة بذيئة! رسالة غير لائقة من بيلينجهام إلى حكم مباراة ألافيس

كلماته كانت واضحة للغاية

أثار جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد حالة من الجدل بين الجماهير، بسبب ثلاث كلمات وجهها إلى حكم مباراة ألافيس في الدوري الإسباني.

ريال نجح في التفوق على ألافيس أمس، الخميس، في الجولة الثامنة عشر بالليجا بهدف قاتل دون رد سجله لوكاس فاسكيز في اللحظات الأخيرة.

بيلينجهام تلقى البطاقة الصفراء خلال هذه المباراة بسبب رد فعله على عدم إعطاء الحكم إيسيدرو دي ميرا بطاقة صفراء لأحد المنافسين بعد خطأ تم ارتكابه على زميله.

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حركات شفاه بيلينجهام كانت واضحة للغاية أثناء حديثه إلى الحكم، لذلك تمكنت الجماهير سريعًا من اكتشاف الكلمات التي أدلى بها اللاعب.

وقام الإنجليزي الشاب بالتحدث إلى الحكم بطريقة غير لائقة، وشوهد وهو يقول له:"أنت حثالة" وفقًا لتفسيرات الجماهير بعد رؤية اللقطة أكثر من مرة.

يذكر أن بيلينجهام يعيش انطلاقة مبهرة في موسمه الأول مع ريال بتسجيل 17 هدفًا وصناعة 5 في 21 مباراة بقميص الفريق بكل البطولات حتى الآن.