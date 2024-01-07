"حتى يعتزل" .. جوارديولا يكشف مدى تأثير دي بروينه على مانشستر سيتي

دي بروينه عاد لمانشستر سيتي بعد تعافيه من إصابة طويلة...

شدد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على أهمية كيفين دي بروينه، لاعب الفريق السماوي مع الفريق، ومشيرًا إلى أن تأثيره مع الفريق سيستمر لسنوات طويلة.

وتعافى اللاعب البلجيكي، من إصابة طويلة لحقت به في أول الموسم وعاد للمشاركة في مباراة مانشستر سيتي وهيدرسفيلد، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا المدير في تصريحات عقبت اللقاء: "اعتقدت أنه من الأفضل له أن يشارك في الشوط الثاني، عندما كنا اقتربنا من حسم اللقاء، كيفين لاعب فريد من نوعه، المشاركة لمدة نصف ساعة كانت مثالية".

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وتابع: "يجب أن يدرك دي بروينه مدى حب الناس له، إنه أمر لا يصدق، حتى يقرر دي الرحيل أو الاعتزال سيظل أحد أكثر اللاعبين المحبوبين إلى الأبد، نحن سعداء حقًا به".

جدير بالذكر أن دي بروينه يستعد مع مانشستر سيتي، لمواجهة نيوكاسل في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي، مساء يوم السبت 13 يناير على ملعب سانت جيمس بارك.