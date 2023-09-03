حتى نجوم التنس منبهرون .. قاهر دجوكوفيتش يمدح جود بيلينجهام!

بيلينجهام يبهر الجميع بمستوياته مع ريال مدريد...

الجميع يشاهد ما يقدمه جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، مع الميرينجي هذا الموسم من مستوياته مميزة، جعلت الكل مبهورًا حتى نجوم كرة التنس.

ويقدم بيلينجهام، مستويات مميزة مع ريال مدريد، وتألق وقدم أوراق اعتماده سريعًا لعشاق فريقه، إذ نجح في تسجيل خمسة أهداف في أول أربع مباريات بالدوري الإسباني، ويتصدر ترتيب الهدافين فيه، وقادر الميرينجي لتحقيق الفوز في كافة المباريات قبل التوقف الدولي.

واشتهر كارلوس ألكاراز، النجم الإسباني في كرة التنس، بحبه لفريق ريال مدريد، وأبدى إعجابه بما يقدمه الوافد الجديد للميرينجي، والذي كلف التعاقد معه خزائن الفريق الملكي 103 ملايين يورو.

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وقال ألكاراز في تصريحات صحفية: "أنا سعيد حقًا بمشاهدة بيلينجهام وهو يلعب مع ريال مدريد، إنه لاعب عظيم وموهوب، ومن أفضل اللاعبين في العالم".

وتابع: "أنا متأكد من أنه قريبًا سيكون أفضل لاعب في العالم في مركزه، أنا أتحدث معه قليلًا، وسعيد بتواجده في الفريق، إنه شخص عظيم، وإنسان متكامل".