حتى ميزته الأهم فقدها .. كريستيانو رونالدو "العجوز" حضر للسعودية بخفي حنين!

إحصائية مخجلة تفضح صاروخ ماديرا نسخة النصر!

shahid

عندما تم الإعلان عن الصفقة التاريخية، بقدر ما رحب به النصراويون، كان هناك قلة معترضة، منهم حسين عبد الغني؛ نجم العالمي ومديره التنفيذي السابق، الذي أكد أنه لن يفيد العالمي كثيرًا..

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نعم! كما بدر إلى ذهنك الآن، تعرض لهجوم من جماهير العالمي، بداعٍ أنه يحارب الفريق، لكن يبدو أن الفتى الذهبي كان محقًا في عدم تفاؤله بصفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

صاحب الـ38 عامًا مؤكد أنه فقد الكثير مما كان يميزه وهو في سن أصغر، فقد على الأقل ما كان يؤهله لحصد الكرة الذهبية ومنافسة غريمه ليونيل ميسي، لذلك ابتعد عن المنافسة في السنوات الأخيرة.

لكن أكثر ما كان يعول عليه للحفاظ على بريقه والتألق بأقل مجهود هو نجاحه في الهروب من مصيدة التسلل.

تحركات الدون في أوروبا في هذا الجانب تُدرس للناشئين حقًا، مهما حاول خصومه إيقاعه، تحضر حيلته دائمًا للهروب ثم الوصول للشباك فالاحتفال بـ"Siiii".

لكن هل تعلم أن صاروخ ماديرا أكثر لاعب وقع في مصيدة التسلل في دوري روشن السعودي منذ يناير 2023م بواقع 19 مرة، بينما يأتي في المركز السابع في قائمة الموسم بأكمله حتى الآن.

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كان آخر تسجيل له في هذه القائمة في ديربي الرياض بالأمس أمام الهلال، ضمن الجولة الـ25، إذ أُلغي له هدف بداعي التسلل!

يبدو أن الدون حضر للسعودية بخفي حنين، وبدلًا من أن يكون صفقة تاريخية، سيُنعت بـ"مقلب تاريخي".

Shahid