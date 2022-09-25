حتى لا تتكرر الرباعية .. أنشيلوتي يجهز بنزيما للعودة قبل الكلاسيكو

متى يعود بنزيما؟

يغيب كريم بنزيما نجم ريال مدريد، عن الفريق في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة سلتيك في دوري أبطال أوروبا.

النجم الفرنسي يواصل حاليًا التأهيل من أجل العودة للمشاركة مع الفريق، بعد نهاية فترة التوقف الدولي الجارية.

وينتظر كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي عودة المهاجم الفرنسي، خاصة أن النادي سيدخل فترة حامية من المباريات القوية في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

بنزيما يواصل التأهيل قبل العودة مع مدريد

وحسب تقرير صحيفة "آس" الإسبانية، يجهز ريال مدريد نجم هجومه للعودة من جديد في الوقت المتبقى من الموسم قبل التوقف لبداية نهائيات كأس العالم 2022 التى ستقام في قطر من 20 نوفمبر القادم، وحتى 18 ديسمبر.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن ريال مدريد قرر إراحة بنزيما وإعطائه الفترة الكافية للتعافي وعدم التسرع في عودته من جديد، على أن يكون متاحًا بداية من مواجهة أوساسونا يوم 2 أكتوبر القادم، والتى قد تشهد عودته أو غيابه في حالة إذا لم تتمثال ركبته للتعافي الكامل.

ويعمل أنشيلوتي مع أنطونيو بينتوس مدرب الأحمال في مدريد من أجل تجهز المهاجم الفرنسي لعودته قبل مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة والمقرر إقامته يوم 16 أكتوبر القادم.

ويواصل بنزيما استعداداته، حيث خضع مرة أخرى لجلسات علاج الحجامة لتعزيز تدفق الدم إلى عضلاته.

يذكر أن آخر كلاسيكو غاب عنه بنزيما شهد هزيمة ريال مدريد برباعية دون رد، على ملعب سانتياجو برنابيو في الموسم الماضي، والذي شارك فيه لوكا مودريتش في مركز المهاجم الوهمي لتعويض عدم تواجد اللاعب الفرنسي الدولي.