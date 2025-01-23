حتى في غيابه .. جماهير أتلتيكو مدريد تكرر الإهانات العنصرية لفينيسيوس بأغنية "الشامبانزي"

هتافات معادية وسط أفراح الميتروبوليتانو

تعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، لهتافات عنصرية في ملعب ميتروبوليتانو خلال مباراة أتلتيكو مدريد ضد باير ليفركوزن، في دوري أبطال أوروبا.

وعاد أتلتيكو مدريد في النتيجة ليفوز على باير ليفركوزن (2-1)، الثلاثاء الماضي في الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بفضل ثنائية من جوليان ألفاريز.

وانفجرت الأفراح في ميتروبوليتانو بعد المباراة مع النقاط الثلاث والانتصار، حيث وضع الفريق قدمًا في الدور ثمن النهائي من المقاعد المباشرة، لكن في ظل هذه الأفراح تعرضت بعض الجماهير بهتافات عنصرية للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

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ووفقًا لشبكة "COPE" فإن الهتافات العنصرية تجاه فينيسيوس، سُمعت مرة أخرى من الجهة الجنوبية لملعب ميتروبوليتانو.

وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن حادثة عنصرية جديدة في ملعب أتلتيكو مدريد، وتم الكشف عن الحادثة بفضل فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو أن الجهة الجنوبية حيث يجلس جمهور أتلتيكو مدريد، وجهت إهانات عنصرية لفينيسيوس بأغنية يصفونه فيها بـ"الشمبانزي".

يذكر أن جماهير أتلتيكو مدريد كانت قد هتفت بنفس الأغنية العنصرية، خلال مباراة إنتر الإيطالي في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، حيث قالت: "آليه.. آليه.. فينيسيوس الشامبانزي"، وهي هتافات عنصرية ضد النجم صاحب البشرة السمراء.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهتف فيها الجماهير ضد نجم ريال مدريد، حيث اعتاد هذه الأمور من جماهير فالنسيا وأتلتيكو مدريد ومؤخرًا من جماهير برشلونة.