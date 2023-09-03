حتى في الدوري المصري يتقاضون أعلى من ذلك .. الكشف عن راتب جواو فيليكس مع برشلونة!

النجم البرتغالي ضحى كثيرًا للانضمام لبرشلونة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن راتب النجم البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد المعار لبرشلونة والذي كان قد تم تخفيضه بالفعل لإتمام الصفقة.

جاء هذا بحسب ما ذكر بيدرو موراتا الصحفي في "ماركا"، والذي أكد سابقًا أن جواو فيليكس كان قد خفض راتبه مع أتلتيكو مدريد بنسبة 50% ليجدد تعاقده وينضم للنادي الكتالوني.

في الوقت نفسه أكد الصحفي أن فيليكس لن يحصل من برشلونة سوى على 400 ألف يورو طوال الموسم الجديد، على عكس ما أشيع سابقًا أنه سيحصل على ذلك المبلغ شهريًا.

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المذهل في الأخبار الجديدة أن ذلك الرقم أقل بكثير من بعض الأرقام حتى في الدوري المصري الذي أصبح نجومًا محليين فيه يحصلون على رواتب أعلى مثل أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك ورمضان صبحي لاعب بيراميدز.

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جدير بالذكر أن فيليكس كان قد انضم إلى برشلونة في آخر لحظات سوق الانتقالات بعد الاتفاق مع أتلتيكو مدريد على تجديد عقده والانتقال على سبيل الإعارة للفريق الكتالوني.