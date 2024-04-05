"حتى سائق الحافلة تعقد".. نجوم النصر يدفعون ثمن حادثة أبها!

النصر يفلت من أزمة مباراة أبها

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شهدت بعثة فريق الكرة بنادي النصر، لقطة غريبة قبل مباراة الفريق أمام ضمك، في الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وكانت الحافلة التي تقل بعثة النصر، في المباراة الماضية أمام أبها، قد تعرضت لحادث بسيط تسبب في تعطل الحافلة، ما أجبر اللاعبين على إكمال طريقهم على ملعب المباراة، سيرًا على الأقدام، قبل اللقاء الذي انتهى بفوز عريض للعالمي بثمانية أهداف دون مقابل.

وذكر الإعلامي علي العنزي أن حافلة النصر توقفت في مسافة بعيدة عن ملعب مباراة ضمك، تفاديًا للتعرض لحادثة مباراة أبها، ليواصل اللاعبون طريقهم سيرًا إلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، الذي شهد مباراة أبها في الجولة الماضية.

ويختتم النصر تحضيراته قبل مباراة القمة أمام الهلال، يوم الإثنين المقبل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، والتي تقام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

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ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 62 نقطة، بعدما حقق 20 فوزًا وتعادلين مقابل 4 هزائم، فيما يتساوى النصر مع الهلال، المتصدر بـ74 نقطة، في رصيد الأهداف المسجلة، برصيد 79 هدفًا.

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