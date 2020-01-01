حبيب الوطيان .. أخطبوط الهلال الجديد الذي قاد الزعيم للتتويج

الحارس الذي نجح في الاختبار الصعب.

نجح فريق نادي الهلال، في التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

المباراة شهدت تألق حبيب الوطيان، الحارس الثاني في صفوف نادي الهلال، في ظل غياب عبد الله المعيوف الحارس الأساسي، الذي يعاني من إصابة عضلية، أبعدته عن مباراتي النصر بالدوري وكأس الملك.

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الوطيان استطاع أن يقدم أداء مميز للغاية، وأن يقود الهلال إلى بر الأمان، في ظل الضغط الهجومي لنادي النصر، من أجل تسجيل هدف التعادل خلال الدقائق الأخيرة في اللقاء.

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وواصل الوطيان تألقه في مباراة نهائي الكأس، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه في مباراة الدوري الأخيرة، والتي فاز فيها الهلال بهدفين دون رد.

ماذا قدم الوطيان في المباراة؟

نجح الوطيان في التصدي لـ6 كرات بشكل رائع، منها 5 تسديدات وصلت له داخل منطقة الجزاء، ونجح الوطيان ببراعة في التصدي لها لتصل نسبة نجاحه في التصدي لها إلى 100%.

حبيب قام بلكم الكرة مرتين، حيث استطاع أن يخرجها من منطقة الجزاء بمبدأ الأمان، دون المحاولة في الإمساك بالكرة، حيث وقعت منه كرة واحدة فقط، ولكن دفاع الهلال نجح في تشتيتها.

🎥 حبيب الوطيان يمنع حمدالله من هدف التعادل pic.twitter.com/LjMiEQnU0l — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 28, 2020

فهل يستحق الوطيان أن يكون الحارس الأساسي لنادي الهلال خلال الفترة المقبلة، في ظل تألقه بشكل رائع ونجاحه في الاختبار الذي وجد نفسه أمامه، بخوض مباراتين من العيار الثقيل أمام فريق بحجم النصر.