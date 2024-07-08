حبل الإنقاذ .. برشلونة يُحاول إقناع رافينيا بالانتقال إلى الدوري السعودي

اللاعب مطلوب في الهلال والنصر

يعيش برشلونة وضعًا اقتصاديًا صعبًا يحد من مساعيه لدعم صفوفه باللاعبين المميزين استعدادًا للموسم الجديد، وتُمثل العروض السعودية لبعض نجومه حبل الإنقاذ للنادي من تلك الأزمة الكبرى.

أحد أهم النجوم المطلوبين في دوري روشن هو البرازيلي رافينيا، الذي فقد مكانه في التشكيل الأساسي للبارسا بتألق المراهق الموهوب لامين يامال، ويرغب النادي في التخلص منه للاستفادة من العائد المالي الكبير المعروض.

المصادر الصحفية الأوروبية والسعودية كانت قد تحدثت عن عرض ضخم من الهلال تحديدًا للجناح البرازيلي، وصل إلى 100 مليون يورو، فيما لم يتم استبعاد النصر من الصورة خاصة حال تخليه عن أندرسون تاليسكا وساديو ماني.

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صحيفة سبورت الإسبانية أفادت أن رافينيا مازال مُصرًا على الاستمرار مع البارسا والقتال على حظوظه في اللعب، خاصة أن عقده مع الفريق مازال ممتدًا حتى 2027، ورغم أن الراتب المعروض عليه من السعودية يتخطى ضعف ما يحصل عليه في كتالونيا.

سبورت أوضحت أن البارسا يُحاول جاهدًا إقناع اللاعب، صاحب الـ23 بصمة تهديفية المومسم الماضي، بقبول الانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرة إلى أن وكيله السابق والمدير الرياضي الحالي للنادي، ديكو، يقود تلك المساعي والجهود بنفسه أملًا في أن يستطيع تغيير رأي اللاعب.