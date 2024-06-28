"حبس اللاعبين وفينجر كان يخشاه" .. نجم آرسنال السابق يروي موقف غريب لأرتيتا!

تمتع بشخصية قوية خلال مسيرته كلاعب

يؤمن ثيو والكوت جناح آرسنال السابق، بأن ميكيل أرتيتا المدرب الحالي للفريق كان يمتلك شخصية قوية كلاعب، لدرجة جعلت أرسين فينجر يشعر بالخوف منه.

أرتيتا لعب مع والكوت خلال حقبة تدريب فينجر للمدفعجية، وكان قائدًا للفريق من 2014 إلى 2016 قبل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، ليصبح مديرًا فنيًا للفريق اللندني منذ 2019 وحتى الآن.

وقال والكوت في تصريحات لبرنامج "Up Front" مع سيمون جوردان:"هناك واقعة كانت بمثابة نقطة التحول بالنسبة لي فيما يتعلق برؤيتي لميكيل أرتيتا، حيث كنا في حالة سيئة وخرجنا من المراكز الأربعة الأولى".

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وأضاف:"كان علينا التدريب بعد 30 دقيقة، ووجدنا أرتيتا يحبس جميع اللاعبين في غرفة تبديل الملابس كما لو كان هو المدرب، نجح في السيطرة على المكان بأكمله وأخبرنا بما يجب فعله، ووقتها كانت اللحظة التي تعرفت فيها على شخصيته الحقيقية".

وتابع:"بعد هذا الموقف أدركت أنه يمكنه أن يصبح مدربًا، فينجر انتظرنا بالخارج لبدء التدريب ولكننا لم نتمكن من الخروج لأن أرتيتا أوقف الجلسة التدريبية، لقد كان يتمتع بشخصية قوية لدرجة أن أرسين كان يخاف منه".

يذكر أن أرتيتا عمل كمساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي بعد رحيله عن آرسنال، قبل العودة مرة أخرى بمنصب الرجل الأول في نادي شمال لندن، ليقود طفرة مميزة يعيشها الفريق حاليًا باحتلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، والمنافسة حتى اللحظات الأخيرة على لقب البطولة مع مانشستر سيتي.