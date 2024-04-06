حاول التخفي ودفع 230 يورو.. أول تصريحات ألفيش بعد الخروج من السجن!

أول تعليق من ألفيش بعد خروجه من السجن...

تحدث داني ألفيش، لاعب برشلونة والمنتخب البرازيلي، الأسبق للمرة الأولى عن تفاصيل حياته الجديدة، بعد خروجه من السجن مؤخرًا.

وكانت محكمة برشلونة قد أفرجت عن ألفيش بكفالة تقدر قيمتها بـ "مليون يورو"، حتى الفصل النهائي في الاستئناف ضد حبسه 4 سنوات ونصف، بتهمة الاغتصاب.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ألفيش تواجد اليوم في أحد المطاعم في مدينة برشلونة، بجوار صديقة برونو برازيل.

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وتحدث البرازيلي صاحب الـ 40 عامًا لصحيفة " El Periódico" عن حياته حاليًا وقال: "يوم الجمعة هو اليوم المخصص لمثولي أمام المحكمة، فهذا ما يجب أن أفعله، حتى الآن ليس لدي الكثير لأفعله".

وأضاف: "ليس لدي أي فكرة عن المدة التي من الممكن أن تستغرقها المحاكمة، ولكن أينما ذهبت سأبقى على قيد الحياة وأنجو، أتأقلم مع كل شيء، لأن بالنسبة لي المكان ليس هو الذي يصنع الشخص، بل الشخص هو الذي يصنع المكان".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ألفيش في نهاية حديثه مع الصحافة، ارتدى سترة سوداء وقبعة للتخفي من أعين الناس، وعاد إلى منزله بعد دفع فاتورة المطعم والتي بلغت 230 يورو.