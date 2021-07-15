حالة ويليان البدنية تثير غضب وسخرية جماهير آرسنال

خسر آرسنال أول مباراة له في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، لكن تركيز الجماهير انصب على مظهر ويليان.

استفزت حالة البرازيلي ويليان البدنية جماهير ناديه آرسنال الإنجليزي، بعدما ظهر اللاعب بوزن زائد للغاية خلال أولى مباريات "الجانرز" التحضيرية للموسم الجديد.

ويوم الأربعاء، خسر آرسنال بنتيجة 2-1 أما هبرينيان الاسكتلندي، في مستهل استعدادات "الجانرز" للموسم المقبل، لكن الخسارة لم تكن سبب الانتقادات الموجهة إلى مسئولي الفريق، بل مظهر ويليان ووزنه الزائد للغاية.

وسرعان ما انتشرت صور ويليان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة للغاية، حتى أن البعض تجرأ على مقارنة مظهره الجسدي مع إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد.

ردود فعل جماهير آرسنال على وسائل التواصل الاجتماعي تباينت بين الغضب من ويليان والسخرية من مظهره، لدرجة أن البعض وصفه بأنه لاعب معتزل.

ماذا قالت جماهير آرسنال عن مظهر ويليان؟

وجاء في بعض تعليقات جماهير آرسنال: "سيخبرك أرتيتا أن صاليبا وجيندوزي ليسا جاهزين، لكن ويليان يتكسب وزنًا زائدًا ويلعب أساسيًا".

وقال آخر: "هذا ليس جديًا، كيف يمكن أن تكون رياضيًا في المستوى العالي بهذه اللياقة البدنية؟ يبدو كأنه معتزل".

Willian’s been on the Eden Hazard diet during the off-season 😂😭😂 pic.twitter.com/ip0iCvo7xm — Footy Humour (@FootyHumour) July 14, 2021

ويخوض ويليان موسمه الثاني في صفوف آرسنال، بعدما انضم إلى ملعب "الإمارات" في صيف 2020 بعد انتهاء عقده مع نادي تشيلسي.

موسم ويليان الأول مع آرسنال كان مخيبًا للآمال، حيث لعب 37 مباراة فقط في جميع المسابقات، ولم يتمكن من زيارة الشباك سوى مرة واحدة فقط.

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