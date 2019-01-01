حارس مرمى الحزم يتهم مسؤول هلالي بسبه بوالدته

حقق نادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2019 تعادلاً صعبًا أمام الحزم

وجه الحارس الجزائري مليك عسلة الاتهام إلى أحد أفراد الجهاز الفني بنادي الهلال السعودي بسبه بوالدته خلال المباراة التي جمعت فريقه الحزم أمام الزعيم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عسلة اتهم أحد أعضاء الطاقم الفني في نادي الهلال، حيث قام بسب أمه خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الخميس، حيث أتهم المسئول في نادي الهلال بتكرار السب على اللاعبين أثناء المباراة.

وقال عسلة في تصريحات صحفية :” أحد أفراد الطاقم الفني سبني بأمي عندما كنت استعد للعب إحدى الكرات، وتحدثت مع الحكم في الواقعة”.

وحقق نادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2019 تعادلاً صعبًا أمام الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

الحارس الجزائري علق على مسؤوليته في هدف التعادل الذي سجله الهلال متأخرًا وقال : "لم أرى الكرة خارجة من أقدام جوفينكو ، لأنها مرت من بين اللاعبين لذلك لم استطيع التصدي لها".

وأنهى عسلة تصريحاته : "كنا الأفضل خلال المباراة ولكننا لم نغتم الفرص التي أتيحت لنا واليوم برهنا أن الحزم فريق كبير".

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يُذكر إنه بتعادل بين الفريقين رفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس ، فيما رفع الحزم رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر.