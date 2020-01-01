حارس مانشستر يونايتد ينجو من الموت بأعجوبة

سيرجيو روميرو ينجو من حادث سير كاد يودي بحياته

نجا حارس مرمى مانشستر يونايتد سيرجيو روميرو من الموت بأعجوبة، وذلك بعدما تعرض لحادث سير صباح اليوم تحطمت فيه سيارته.

ونقلت مصادر إنجليزية عن مانشستر يونايتد أن حارسه الدولي الأرجنتيني بخير ولم يتعرض حتى لإصابات بسيطة بعد تحطم سيارته تمامًا.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادث سيارته البيضاء محطمة تمامًا ومحاصرة تحت حاجز حديدي قرب مركز تدريب الشياطين الحمر.

ووفقًا لشبكة قنوات سكاي سبورتس فإن الحارس الأرجنتيني قد خاض تدريبات مانشستر يونايتد بشكل طبيعي صباح اليوم وظهر دون أي إصابات.

وأكد النادي كذلك أن السيارة تخض سيرجيو روميرو وليست من ممتلكات النادي، وأنه لم يتعرض لأي إصابة جراء الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم.

وتعد سيارة روميرو من نوع لامبورجيني جالاردو، حيث تبلغ قيمتها ما يقارب 190 ألف يورو، تلك التي اشتراها اللاعب منذ 3 سنوات وتحديدًا في يناير من العام 2017.

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وشارك روميرو مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي في 9 مباريات فقط سواء في منافسات الدوري الأوروبي أو كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو.