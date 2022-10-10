حارس ريال مدريد السابق: ميسي كان يسب بيبي وراموس، ورونالدو أناني

حارس ريال مدريد السابق يتحدث عن عدة حقائق في مسيرته داخل المستطيل الأخضر.

كشف جيرزي دوديك حارس مرمى ريال مدريد السابق بعض الحقائق عن مسيرته مع الساحرة المستديرة.

الحارس البولندي لعب في صفوف ريال مدريد منذ 2007 حتى 2011 قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

دوديك كشف بعض الأمور المثيرة بشأن ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق، ولاعب باريس سان جيرمان الحالي، وراؤول جونزاليس أيقونة ريال مدريد، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ماذا قال جيرزي دوديك عن ميسي ورونالدو؟

وقال دوديك في سيرته الذاتية وفقًا لوسائل الإعلام "Posticipo" الإيطالية: "ميسي كان استفزازيًا للغاية، وكذلك برشلونة ومدربهم بيب جوارديولا كانوا دائمًا على استعداد لإزعاجك، وفي كثير من الأحيان تمكنوا من ذلك بشكل مثالي، رأيت واستمعت إلى ميسي وهو يقول أشياء فظة للغاية لبيبي وسيرخيو راموس، كلمات لا يمكنك حتى التفكير فيها، تخيل ما يمكن أن يخرج من فم شخص يبدو هادئًا وودودًا للغاية".

بينما يرى دوديك أن راؤول قائده في ريال مدريد كان شخصًا متغطرسًا: "كان راؤول رجلًا متغطرسًا للغاية لكنه كان طبيعيًا ليس متصنعًا".

وعن رونالدو قال الحارس البولندي: "كان أناني للغاية ولكنه تنافسي بشدة ومع ذلك فهو رجل عادي تمامًا، لكنني أفهم أنه يمكن أن يُنظر إليه بشكل مختلف عن الخارج".

يذكر أن دوديك انضم إلى ريال مدريد في صيف 2007 قادمًا من ليفربول وبقي مع فريق مدريد حتى عام 2011، حيث لعب 12 مباراة فقط في أربعة مواسم وفاز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.