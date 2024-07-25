حارس إسبانيا يدعم زميله: خطأ نيكو ويليامز الوحيد أنه الأفضل في أوروبا!

الصفقة التي يطمح إليها برشلونة

عاد أوناي سيمون بطل أوروبا مع إسبانيا إلى بيلباو، وأجرى حديثًا في مؤتمر صحفي بأكاديمية "ليزاما" الخاصة بالنادي الباسكي.

وبالتأكيد كانت هناك مناسبة للحديث عن أهم الملفات الساخنة في الميركاتو الجاري، وهو ملف انتقال نيكو ويليامز خارج الفريق، وبالتحديد التقارير التي تربطه ببرشلونة.

وقال سيمون: "لقد كان شهرًا ونصف صعبًا للغاية بالنسبة له، إنه يقضي اليوم كله في قراءة الأخبار عنه، بعضها أشياء لا يعرفها هو حتى!".

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وأضاف: "90^ من الأخبار التي تكتب عن نيكو مختلفة، ليس من السهل تحمل وجودها، لم يخطئ في شيء إلا كونه أحد أفضل الأجنحة في أوروبا والأفضل في كأس أوروبا مع لامين يامال!".

وأردف: "نيكو لا يستحق الضغط الذي تعرض له، أخبرته أنني حين كنت في الثانية والعشرين من عمري، حظيت باحترام غرفة ملابس فريقي والمنتخب، لا أحد يستطيع قول شيء له عن القرار الذي اتخذه، الشيء الوحيد الصائب هو ضرورة أن يعود ببطارية مشحونة بعد الاستمتاع بالإجازة".