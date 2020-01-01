حارس النصر يرفض المشاركة في التدريبات!

جونز يضع شرطًا لمواصلة مشواره مع النصر

غاب براند جونز، الحارس الأسترالي لفريق النصر السعودي، عن تدريبات الفريق التي جرت اليوم الخميس، وذلك بعد انتهاء عقده مع النادي مع نهاية شهر يونيو المنقضي.

وكان الحارس البالغ من العمر 38 عامًا، قد انتقل إلى صفوف النصر، في صيف عام 2018 الماضي، قادمًا من فينورد روتردام الهولندي، بعقد لموسمين، وكان 30 يونيو الماضي موعدًا لنهاية عقده مع العالمي، وهو ما دفعه للغياب عن تدريبات الفريق اليوم.

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وبحسب تأكيدات صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة نادي النصر سوف تجتمع بجونز قريبًا، بهدف التناقش معه بشأن تجديد عقده، من أجل الإبقاء عليه حتى نهاية منافسات الفريق هذا الموسم.

لكن الصحيفة ذاتها أشارت إلى أن جونز يشترط التوقيع على عقد جديد لموسم كامل وليس حتى نهاية منافسات الفريق، في إضفاء لمزيد من الغموض حول مستقبله مع الفريق.

ومن المعروف أن الدوري السعودي قد تقررت عودته في بداية شهر أغسطس القادم، وذلك بعد توقف دام لثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا الشهيرة.