حارس الجزائر: حصولنا على كأس أفريقيا ليس سهلًا والوضع تغير مع بلماضي

محاربو الصحراء يخوضون المرحلة الأخيرة من الإعداد لكأس أمم أفريقيا 2019 بقطر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عز الدين دوخة؛ حارس مرمى منتخب الجزائر، أن فريقه متوجه إلى مصر بهدف الحصول على كأس أمم أفريقيا 2019، مشيدًا بالأجواء داخل صفوف المنتخب منذ تولي جمال بلماضي؛ المدير الفني، المسؤولية.

محاربو الصحراء وصلوا إلى قطر صباح اليوم الأحد، لخوض المرحلة الثانية من الإعداد قبل خوض المنافسات الأفريقية.

ومن المقرر أن يتخلل معسكر قطر مباراتين وديتين أمام بوروندي في 11 من الشهر الجاري، ومالي أمام 16 من الشهر ذاته.

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وقال دوخة، في تصريحاته لصحيفة "الشروق" الجزائرية: "جاهزون لخوض غمار الكان بقوة، الأجواء في المنتخب تحسنت كثيرًا منذ قدوم جمال بلماضي، أصبحنا أكثر لحمة ونلعب كأننا رجل واحد، وهذا كله بفضل المدرب ومجهوده الكبير".

وأضاف: "انتهينا المعسكر الداخلي في أجواء رائعة، هدفنا كما قال المدرب هو التتويج بالكأس، رغم أن ذلك لن يكون سهلًا".

يذكر أن الجزائر تنافس في البطولة ضمن المجموعة الثالثة، وتستهل مشوارها بملاقاة كينيا في يوم 23 من يونيو ثم السنغال في يوم 27 ثم تنزانيا في الأول من يوليو المقبل.