"في كل العالم لا يحدث هذا" .. حارس التعاون يلوم التحكيم بعد الهزيمة أمام الهلال

مايلسون كان بطلًا لإحدى اللقطات الجدلية في مواجهة الهلال والتعاون..

تحدث مايلسون سانتوس؛ حارس مرمى التعاون السعودي، عن اللقطة الجدلية التي شهدتها مواجهة الهلال والخاصة بالهدف الأول، موجهًا اللوم للحكم الأرجنتيني أندريس ميرلوس.

الهدف جاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول بأقدام البرازيلي ميشايل ديلجادو، لكن حارس السكري ورفاقه اعترضوا بداعي وجود خطأ لصالح الأول إلا أنه بعد الرجوع لتقنية الفيديو أكد الحكم صحة الهدف.

حول هذه اللقطة، قال مايلسون خلال تصريحاته لقناة "SSC": "هذه في كل العالم تحتسب خطأ، فأنا كنت ذاهب للكرة بشكل طبيعي كأي حارس يتعامل مع مثل هذه الكرات، لكن مهاجم الهلال عطل حركتي وتسبب في فقدان توازني البدني، لكن هذا هو التحكيم، لا يمكننا التعليق عليه".

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وأضاف مايسلون حول المباراة: "كان ينقصنا التركيز في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أخطأنا ما تسبب في استقبالنا الهدف الثاني والثالث، لكن في الأخير انتهت رحلتنا في الكأس وسنركز في الدوري خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الهلال بثلاثية نظيفة، ليتأهل لدور نصف النهائي، فيما ودع التعاون البطولة.